Месси впервые вышел на поле после смерти отца

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Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси впервые сыграл после смерти отца Хорхе Месси. Аргентинец вышел на замену во втором тайме матча Кубка лиг против мексиканского "Леона".

"Интер Майами" в домашней встрече уступил со счетом 2:3. Месси не отметился результативными действиями.

Отец футболиста Хорхе Месси скончался 8 августа в возрасте 68 лет в санатории в Росарио, где проходил лечение от тяжелого заболевания. После этого Месси приостановил выступления за "Интер Майами" и пропустил матч Кубка лиг с "Монтерреем" (1:2), чтобы присутствовать на церемонии прощания, которая состоялась 9 августа в Росарио в закрытом формате.

Позднее Месси опубликовал в соцсетях письмо, в котором простился с отцом и признался, что не уверен, что сможет еще долго играть в футбол.