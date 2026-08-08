Infobae: отец Лионеля Месси умер в возрасте 68 лет

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Отец аргентинского футболиста Лионеля Месси Хорхе Месси умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Infobae.

Причина смерти не уточняется. Согласно данным публикации, он скончался в санатории в Росарио, где проходил лечение из-за тяжелой болезни.

Хорхе Месси был бизнесменом и представителем сына, а также сыграл важную роль в его футбольной карьере. Еще в юности Лионеля он занимался вопросами его лечения, а позже переехал вместе с ним в Испанию, когда футболист начал выступать за "Барселону".

Как пишет газета, он получил образование техника-химика и в 1980-х годах работал на металлургическом предприятии Acindar. В молодости сам играл в футбол на позиции полузащитника, однако был вынужден завершить спортивную карьеру после службы в армии.

17 июня газета La Opinion сообщала, что слезы Месси после первого гола в матче сборной Аргентины с Алжиром на чемпионате мира могли быть связаны с болезнью отца.