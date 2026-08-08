В Хорватии при столкновении поездов пострадали 19 человек

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19 человек пострадали в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Хорватии. Об этом сообщило Хорватское радио и телевидение.

Инцидент произошел 8 августа в муниципалитете Свети-Иван-Жабно, расположенном в 65 километрах от Загреба, приблизительно в 10:00 (11:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

Уточняется, что у 6 человек тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы в больницы городов Бьеловар и Копривница. Некоторые доставлены в медучреждение в Загребе.

Всего в пассажирском поезде находились 28 человек: 26 пассажиров, машинист и кондуктор. На место прибыли медики из разных муниципалитетов. Некоторых пострадавших эвакуировали на вертолете.

Причины ЧП уточняются, участок железной дороги перекрыт.

Ранее пассажирский поезд и "КамАЗ" столкнулись на железнодорожном переезде между станциями Гермечек и Качалай в Дагестане. В результате пострадал водитель автомобиля.

Причиной ДТП стал выезд грузовика на пути перед поездом. По факту произошедшего проверку организовала Южная транспортная прокуратура.

