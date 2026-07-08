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08 июля, 18:02

Происшествия

Пассажирский поезд Москва – Дербент столкнулся с трактором в Дагестане

Фото: телеграм-канал "ДТП ДАГЕСТАН"

Пассажирский поезд № 85 сообщением Москва – Дербент столкнулся с трактором на железнодорожном переезде в районе станции Берикей в Дагестане. Об этом сообщил телеграм-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

ДТП произошло в 12:17 по московскому времени. Водитель трактора выехал на пути прямо перед приближающимся поездом. Машинист экстренно затормозил, однако расстояние оказалось недостаточным, и избежать столкновения не удалось.

В результате аварии никто не пострадал. Ни пассажиры, ни члены локомотивной бригады за медицинской помощью не обращались.

Через несколько минут после случившегося поезд возобновил движение по маршруту. В СКЖД уточнили, что на график других поездов ситуация не повлияла.

Ранее сообщалось, что свыше 80 человек пострадали в результате столкновения двух поездов возле английского города Бедфорд. Уточнялось, что первый поезд остановился из-за сбоя системы безопасности, а второй на этом фоне врезался в хвостовую часть первого поезда.

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