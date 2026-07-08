08 июля, 18:02Происшествия
Пассажирский поезд Москва – Дербент столкнулся с трактором в Дагестане
Фото: телеграм-канал "ДТП ДАГЕСТАН"
Пассажирский поезд № 85 сообщением Москва – Дербент столкнулся с трактором на железнодорожном переезде в районе станции Берикей в Дагестане. Об этом сообщил телеграм-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
ДТП произошло в 12:17 по московскому времени. Водитель трактора выехал на пути прямо перед приближающимся поездом. Машинист экстренно затормозил, однако расстояние оказалось недостаточным, и избежать столкновения не удалось.
В результате аварии никто не пострадал. Ни пассажиры, ни члены локомотивной бригады за медицинской помощью не обращались.
Через несколько минут после случившегося поезд возобновил движение по маршруту. В СКЖД уточнили, что на график других поездов ситуация не повлияла.
Ранее сообщалось, что свыше 80 человек пострадали в результате столкновения двух поездов возле английского города Бедфорд. Уточнялось, что первый поезд остановился из-за сбоя системы безопасности, а второй на этом фоне врезался в хвостовую часть первого поезда.