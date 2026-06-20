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20 июня, 09:06

Происшествия

Более 80 человек пострадали при столкновении двух поездов в Британии

Фото: 123RF.com/flynt

Свыше 80 человек получили ранения в результате столкновения двух поездов возле английского города Бедфорд. Об этом сообщает транспортная полиция Великобритании на своем сайте.

Инцидент случился вечером 19 июня. По данным газеты The Daily Telegraph, оба состава ехали на вокзал Сент-Панкрас в Лондон. Один из поездов направился к пункту назначения из города Ноттингем, а второй – из Корби.

Установлено, что первый состав остановился из-за сбоя системы безопасности, которая автоматически тормозит движение в случае прохождения на красный сигнал, а второй на этом фоне врезался в хвостовую часть первого поезда.

В результате случившегося в больницы были доставлены 33 человека, из них 11 – в тяжелом состоянии. Помощь оказана еще 56 людям. При этом также известно о гибели машиниста одного из составов.

Правоохранители вместе со спасателями продолжают работать на месте аварии. Данный инцидент уже признан крупномасштабным ЧП. Движение составов в зоне происшествия было приостановлено.

Ранее автобус столкнулся с грузовым поездом на юге Зимбабве. Как пояснил представитель Национальных железных дорог страны, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не остановился и не проверил путь перед железнодорожным переездом.

В результате погибли 9 человек. Среди жертв были 2 детей. Еще по меньшей мере 25 человек пострадали.

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