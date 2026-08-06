Пострадавшая при нападении медведя в зоопарке Приморья рассказала, что идет на поправку

Фото: МАХ/"Прокуратура Приморья"

Сотрудница вольерного комплекса в Уссурийске Вера Блищ, пострадавшая от нападения медведя, рассказала РИА Новости, что идет на поправку.

По словам пострадавшей, ее перевели из реанимации в понедельник. Она добавила, что чувствует себя хорошо, ее состояние стабильное.

"Мне помогают всем миром – и руководство, и дети, и жители города. Всем благодарна", – подчеркнула Блищ.

Она отметила, что врачи пока не называют точных сроков выписки, но после завершения лечения намерена вернуться к езде на велосипеде. У женщины есть и электрические, и педальные велосипеды, однако больше всего ей нравится "крутить педали".

Инцидент произошел в конце июля, на территории парка "Дора". Блищ выполняла обязанности по кормлению медведей. В какой-то момент она подошла к клетке с животным по кличке Душка и получила тяжелую травму – медведь откусил ей часть правой руки.

В Минздраве указывали, что пострадавшая потеряла много крови, ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Следователями была организована доследственная проверка по статье "Нарушение требований охраны труда".

