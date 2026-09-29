Модернизация газорегуляторного пункта "Грохольский" началась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве началась модернизация газорегуляторного пункта "Грохольский", обеспечивающего энергоносителем жителей Красносельского, Мещанского и Басманного районов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках работ специалисты комплекса городского хозяйства выполнят полное техническое переоснащение объекта. На месте старого здания появится современный газорегуляторный пункт шкафного типа, пропускная способность которого будет достигать 1 250 кубометров в час.

Производством новых ГРП из российских материалов занимается АО "Мосгаз". Оборудование оснастят запорными устройствами и добавят возможность удаленного управления. Показатели будут непрерывно контролироваться из центральной диспетчерской предприятия.

Также будут заменены подводящие газопроводы, срок службы которых составит несколько десятков лет. После завершения модернизации прилегающую территорию благоустроят. По планам реконструкция будет завершена уже в 2026 году.

ГРП "Грохольский" начал работу в 1980 году, поэтому оборудование потребовало замены. В городе внимательно следят за газовой инфраструктурой и своевременно выполняют ремонт.

Вместе с тем в Москве стартовали работы по модернизации газорегуляторного пункта в деревне Уварово в ТиНАО. Объект работает с 1999 года. Пропускная способность нового оборудования составит 400 кубометров в час.

