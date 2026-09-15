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15 сентября, 11:46

Город

Новый газопровод подключили к действующей системе в Академическом районе Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Новый газопровод высокого давления подключили к действующей системе в Академическом районе на юго-западе Москвы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили технологическую врезку с учетом разницы диаметров труб – 1 тысяча миллиметров у нового участка и 1,2 тысячи миллиметров у действующего.

Новые инженерные сети протянулись более чем на 3 километра, почти 90% трассы проложили бестраншейным
методом микротоннелирования. Газопровод проходит примерно в 10 метрах под землей, благодаря чему удалось избежать пересечения с другими коммуникациями и провести работы без значительных ограничений для жителей района.

Для подключения использовали специальную заготовку-тройник. Перед проведением врезки давление в системе снизили, после чего специалисты проверили герметичность и надежность всех соединений. Все работы выполнили с соблюдением требований безопасности, сообщил генеральный директор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин.

После завершения строительства рабочие также восстанавливают территорию в местах, где ранее находились котлованы. Сейчас необходимо привести в порядок еще три участка. Благодаря бестраншейной прокладке масштабных разрытий на территории нет, поэтому асфальт и зеленые зоны восстанавливают локально.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2026 года специалисты Московского городского центра по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов "Мосгаза" провели более 180 комплексных исследований и выдали свыше 2,5 тысячи протоколов испытаний контрольных соединений газопроводов. Около трети работ пришлось на полиэтиленовые трубы.

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