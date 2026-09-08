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08 сентября, 11:08

Город

В Мосгазе рассказали, как испытывают трубы на прочность и надежность

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты Московского городского центра (МГЦ) по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз" провели свыше 180 комплексных исследований за первое полугодие 2026-го. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Мы выдали более 2,5 тысячи протоколов испытаний контрольных соединений газопроводов, порядка трети исследований приходится на полиэтиленовые трубы", – передает портал мэра и правительства Москвы слова директора МГЦ Алексея Барсукова.

Сотрудники центра оценивают механические свойства, химический состав, коррозионную стойкость, а также устойчивость к разным температурам. Они проводят опыты, смотря на разные виды воздействия. Используются быстрые тесты, долгие наблюдения, разрушающие и неразрушающие методы.

Центр был создан 16 лет назад специально для осуществления контроля в ходе возведения и реконструкции объектов газового хозяйства Москвы. Специалисты исследуют элементы на всех этапах – от поступления материалов до монтажа и эксплуатации.

В настоящий момент МГЦ является одним из главных российских научных центров, изучающих свойства конструкционных материалов. За все время его существования были разработаны и внедрены необходимые стандарты качества. Благодаря этому городские инженерные сети надежны, безопасны и долговечны.

Ранее стало известно, что газопровод среднего давления протяженностью около 1,5 километра появится в Молжаниновском районе столицы. Предполагается, что он будет готов к декабрю этого года. Порядка 80% коммуникаций прокладываются закрытым способом.

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