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08 сентября, 15:32

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Спасенную нерпу Сергеевну выпустили в Байкал после реабилитации

Фото: телеграм-канал "IrCity.ru | Новости Иркутска | Байкала | Ангарска | Братска"

Спасенную в марте этого года в Бурятии нерпу Сергеевну выпустили в Байкал после реабилитации, сообщил РИА Новости основатель центра восстановления тюленей "Нерпалэнд" Денис Сенотрусов.

"Нерпалэнд" – единственный в Бурятии центр восстановления тюленей. Он создан Денисом и Оксаной Сенотрусовыми и существует только за счет собственных средств.

Оксана рассказывала, что в марте туристы нашли на льду Байкала брошенного матерью голодного белька нерпы восьми дней от роду и привезли его в "Нерпалэнд". Нерпенка-девочку назвали Сергеевной в честь ее спасителя. В центре о ней заботились, кормили каждые два часа и готовили ко взрослой жизни.

"Выпустили не только Сергеевну. У нас был большой выпуск – сразу трех нерпят. Все прошло замечательно, хотя было волнительно. Не каждый раз получается так идеально", – рассказал Сенотрусов.

Он подчеркнул, что все нерпята были спасены ими, выжили, прошли реабилитацию и уплыли в Байкал сами.

Ранее в открытую Ладогу уплыл знаменитый тюлень Санкт-Петербурга – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. Он попал в центр реабилитации 10 лет назад и дважды возвращался обратно, несмотря на то что его пытались выпустить на волю.

В августе его переселили в плавучий вольер на Ладожском озере для "одичания". Однако специалисты Фонда друзей балтийской нерпы будут следить за ним с помощью спутникового передатчика.

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