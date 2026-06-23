Семь тюленей вернулись в море после реабилитации в Калининградской области

Фото: пресс-служба реабилитационного центра "Сердце Морей"

В Калининградской области вернули в естественную среду обитания семь детенышей краснокнижного серого тюленя. Об этом рассказали в пресс-службе реабилитационного центра "Сердце Морей".

Всего во втором сезоне работы специалисты спасли 10 ослабленных тюленят. Вернувшиеся в море животные уже набрали необходимую массу и прошли лечение.

Как рассказала куратор организации Ирина Мейнцер, детеныши находились одни на берегу из-за разных причин. Они поступали в центр ослабленными, обезвоженными, а также с травмами и заболеваниями.

"При норме веса более 40 килограммов все детеныши весили в среднем не более 15 килограммов, нашей главной задачей было помочь животным набрать вес и накопить достаточное количество подкожного жира для выживания в природе", – пояснила Мейнцер.

По ее словам, детенышам также прививали навыки, необходимые в море. Например, самостоятельное питание, плавание, способность конкурировать за рыбу и избегать человека.

Одного из тюленей по кличке Максим нашли в апреле на втором километре Куршской косы, он поступил в центр в крайне тяжелом состоянии. Из-за серьезного воспаления челюсти у него были проблемы с питанием, но после лечения тюлень научился самостоятельно охотиться.

Большую помощь команде оказали местные жители и туристы, которые находили животных на побережье и связывались со специалистами. Благодаря сотрудникам МЧС еще одного тюленя удалось спасти на месте.

На выпущенных на волю животных закрепили спутниковые метки, их безопасно и надежно прикрепили к шерсти. Метки будут оставаться на тюленях до очередной линьки в следующем году.

Оставшиеся три подопечных центра – Майя, Шура и Влад – остаются под наблюдением. Их также выпустят в ближайшее время.

Ранее на Сахалине спасли краснокнижного сивуча – морского льва весом 230 килограммов освободили от пластикового кольца не шее в Невельском районе. Рану обработали антисептиком и ввели реверсивный агент. Если бы животному помогли, то оно могло бы погибнуть к концу сезона.