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11 июня, 19:04

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Краснокнижного сивуча впервые спасли в сложных условиях на Сахалине

Фото: vk.com/oceanfriendsteam

На Сахалине спасли краснокнижного сивуча в сложных метеоусловиях впервые в России. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Морского льва, вес которого составляет 230 килограммов, освободили от пластикового кольца не шее в Невельском районе 10 июня. Перед операцией спасатели выбрали день с более благоприятной погодой. Сначала сивуча обездвижили при помощи дротика с седативным препаратом, после чего специалисты высадились на брекватер и разрезали кольцо на шее. Затем рану обработали антисептиком и ввели реверсивный агент.

"Другой самец яростно начал охранять свою территорию, огрызаться на нас. Пришлось доказать ему, что все-таки надо чуть-чуть отойти и дать поработать с его сородичем", – отметила ветврач Приморского океанариума Мария Чистяева.

По словам директора Сахалинского зооботанического парка Степана Сергеева, если бы животное не спасли, то оно могло бы погибнуть к концу сезона, поскольку кольцо мешало свободно дышать и питаться.

Глава группы реагирования "Друзья Океана" Вячеслав Козлов призвал сосредоточить силы в Невельском районе для спасения редких животных.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли чайку, которая запуталась в рыболовной леске. Как писали СМИ, местные жители заметили запутавшуюся птицу на Сампсониевском мосту. Сначала ее пытались освободить местные рыбаки, но им это не удалось.

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