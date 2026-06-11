В Санкт-Петербурге спасли запутавшуюся в леске чайку

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В Санкт-Петербурге спасли чайку, которая запуталась в рыболовной леске. Об этом РИА Новости заявили в региональном главке МЧС России.

"Чайка запуталась в леске и висела над водой. Спасатели подобрались с помощью автолестницы к птице и освободили ее, затем птицу отпустили", – рассказали в ведомстве.

Как писали СМИ, местные жители заметили запутавшуюся птицу на Сампсониевском мосту. Сначала ее пытались освободить местные рыбаки, но им это не удалось. После этого на место вызвали спасателей.

Ранее в Московской области спасли детеныша косули, который застрял в решетке забора. Инцидент произошел в Орехово-Зуевском городском округе. Прибывшие специалисты зафиксировали парнокопытному ноги, а затем раздвинули решетку с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После этого животное выпустили в лес.