Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 13:52

Регионы

В Крыму спасли лебедя, которого перекормили хлебом

Фото: vk.com/children_park

В симферопольском парке имени Юрия Гагарина в Крыму спасли лебедя, который оказался на грани гибели из-за прохожих, перекормивших его хлебом. Об этом сообщила пресс-служба учреждения "Парки столицы".

"Лебедь почти не реагировал на происходящее, не мог подняться на лапы и едва подавал признаки жизни", – описали ситуацию специалисты.

Пернатого срочно перевезли в Симферопольский зооуголок. Там выяснилось, что желудок птицы забит хлебом, которым ее перекормили посетители парка. Лебедю провели ветеринарное лечение, а затем выкармливали с рук в течение двух недель.

На данный момент, по данным пресс-службы, птица чувствует себя хорошо, угрозы жизни нет, и ее уже вернули обратно на пруд.

В "Парках столицы" напомнили, что птицам противопоказаны хлеб, соленые и жареные семечки, картофель, печенье и орехи. Такая еда вызывает болезни и в итоге может убить птицу. Полезной альтернативой могут стать листья салата, тертая морковь, яблоки, овсянка или специальный корм.

Ранее лебедя по кличке Счастье, обитавшего в лагуне Краснодарского края, спасли четыре женщины. Птица не стала улетать с приходом весны, после чего с ней начал конкурировать старый самец.

Молодого лебедя не пускали к еде и едва не забили до смерти, если бы не внимательные местные жительницы, изловившие птицу и доставившие ее к волонтеру, которая участвовала в спасении птиц после разлива мазута под Анапой. Позднее его выпустили на озеро в Абрау-Дюрсо.

В парках Москвы вновь появились лебеди

Читайте также


животныерегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика