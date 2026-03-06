График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 10:49

Город
Орнитолог Квартальнов: грачи, скворцы и жаворонки прилетают в Москву в начале марта

Орнитолог рассказал, какие птицы возвращаются в Москву в начале марта

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Грачи, скворцы и жаворонки возвращаются в столичный регион после зимовки в первой половине марта. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

"Вот из тех птиц, которые именно в Москве и в окрестностях гнездятся, то самые заметные из первых появляются скворцы, которые, как правило, в первой половине марта (прилетают. – Прим. ред.), и другие птицы, которым, как и скворцам, в первую очередь нужны первые проталины", – отметил он.

Эксперт указал, что в начале весны в Москву также прилетают грачи, чибисы, кулики и полевые жаворонки. Встретить этих птиц можно около водоемов или полей.

Между тем соколы-сапсаны уже вернулись под шпиль главного здания МГУ после зимовки. Первую птицу заметили на 30-м этаже – на ее традиционном месте. При этом откладка яиц начинается позже.

Ранее на зимовке в столице заметили серую цаплю, занесенную в Красную книгу Москвы. Птица обладает характерным серым оперением, однако изредка встречаются и светлые особи. Цапли обитают в тихих заболоченных участках с густыми зарослями.

Москвичей призвали подкармливать птиц

