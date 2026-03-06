Инвестор восстановил помещение в историческом здании в Милютинском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвестор отреставрировал помещение в объекте культурного наследия в Милютинском переулке и приспособил его под коммерческое использование. Об этом передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

Речь идет о доходном доме, выстроенном в 1915–1916 годах по проекту архитектора Валентина Дубовского. В 1930-е здание достроили под руководством архитектора Александра Калмыкова. Кроме того, с 1934 по 1946 год там жил и работал художник Евгений Лансере.

Восстановленное инвестором помещение общей площадью 67,1 квадратного метра расположено на первом этаже здания. При этом годом ранее другой инвестор также привел в порядок еще одно помещение в этом же здании общей площадью 308 "квадратов", указала Соловьева.

"Благодаря реставрации объект культурного наследия будет сохранен для горожан и гостей столицы, а предприниматели смогут работать в престижном месте, адаптировав недвижимость с более чем вековой историей под стандарты современного бизнеса", – сказала она.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о завершении реставрации памятника старины – церкви Живоначальной Троицы в Хорошёве. Этот храм является единственной сохранившейся частью "годуновского" дворцового ансамбля.



Реставрация началась в 2023 году. Специалисты обновили белокаменный цоколь и декор, кирпичную кладку, архитектурные детали из кирпича фасадов храма и колокольню.

