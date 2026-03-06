Диетолог Залетова: шпинат и капуста кале замедляют старение мозга

Фото: depositphotos/5seconds

Листовая зелень и орехи помогут остановить снижение когнитивных функций. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Ранее опрос показал, что россияне больше всего боятся лишиться в старости ясности ума и самостоятельности, а также потерять память, сообщает "Газета.ру".

По мнению эксперта, замедлить когнитивный спад способна корректировка питания. Поэтому жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, сардины, должна быть одним из ключевых продуктов в меню. Ее важно есть хотя бы два раза в неделю.

"Это главный источник омега-3 жирных кислот, из которых особенно полезна докозагексаеновая (DHA), являющаяся строительным материалом для мембран нервных клеток и способствующая снижению риска когнитивного спада", – пояснила эксперт.

Кроме того, в рацион стоит чаще добавлять ягоды, особенно чернику и клубнику, так как в них наиболее высокое содержание флавоноидов. Они способны улучшать кратковременную память и замедлять процессы старения мозга, отметила врач.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Ежедневно в меню должны быть листовая зелень и яркие овощи: шпинат, капуста кале, салат ромэн, брокколи и так далее. Они богаты фолиевой кислотой, лютеином, витамином Е, которые необходимы для нормального функционирования мозга. Последний к тому же является мощным антиоксидантом, защищающим клеточные мембраны от повреждений.

Орехи и семена также богаты витамином Е и омега-3, однако важно помнить о калорийности таких продуктов – достаточно употреблять одну горсть в день, отметила диетолог.

Также эксперт посоветовала чаще добавлять в рацион цельнозерновые продукты: овсянку, гречку, киноа, бурый рис.

"Они обеспечивают медленное поступление глюкозы, которая необходима мозгу как топливо. Именно резкие скачки при употреблении сладкого и белой муки вредят сосудам. Стабильный уровень сахара – стабильная работа нейронов", – пояснила врач.

При этом Залетова предупредила, что, кроме обогащения рациона полезными для мозга продуктами, важно еще и сократить то, что в долгосрочной перспективе оказывает негативное влияние на когнитивные функции.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Главным образом это все, что содержит трансжиры: маргарин, спреды, фастфуд, магазинное печенье, крекеры, глазированные сырки. Такие жиры встраиваются в клеточные мембраны, делая их жесткими, что нарушает питание нейронов.

Также следует отказываться от переработанного мяса: колбас, сосисок, бекона, ветчины и так далее. В них много соли, нитратов и насыщенных жиров, которые "бьют" по сердечно-сосудистой системе и ухудшают кровоснабжение мозга, отметила врач.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова порекомендовала не ложиться отдыхать в течение двух часов после приема пищи. В противном случае высок риск того, что кислота из желудка будет попадать в щелочную среду слизистой пищевода. Это чревато эрозиями, язвами и даже развитием онкологии.

