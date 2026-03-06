Astronomy: астрономы нашли потенциально обитаемую планету рядом с Солнечной системой

Фото: astronomy.com/NASA

Астрономы подтвердили существование возле ближайшей к Солнцу звезды экзопланеты GJ 887 d, которая потенциально пригодна для жизни. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на журнал Astronomy.

Планета находится в системе красного карлика GJ 887, примерно в 10,7 светового года от Земли, и может располагаться в обитаемой зоне, где возможно наличие жидкой воды.

Согласно проведенным исследованиям, система GJ 887 включает в себя не менее четырех планет. Наблюдения были проведены с использованием высокоточных спектрографов HARPS и ESPRESSO в обсерватории Ла-Силья и на телескопе в Чили.

Причем ранее ученые уже утверждали о существовании двух супер-Землях – GJ 887 b и GJ 887 c, которых выявили с помощью метода радиальных скоростей. Однако сигнал с периодом около 50 дней длительное время вызывал сомнения, так как не было ясно, связан ли он с планетой или с магнитной активностью звезды.

Благодаря дополнительным наблюдениям исследователи установили, что звезда вращается примерно за 39 дней. Это позволило им точнее различать "шум" от звездной активности и сигналы, исходящие от планет. В итоге обнаруженный объект был подтвержден как новая планета – GJ 887 d. Она делает полный оборот вокруг звезды за 51 день и располагается в обитаемой зоне системы.

По мнению ученых, масса GJ 887 d в 6 раз больше земной, что позволяет классифицировать ее как супер-Землю – планету, которая крупнее Земли, но меньше Нептуна. Кроме того, благодаря своему расположению в зоне умеренных температур она может поддерживать условия, при которых на ее поверхности существует жидкая вода.

В результате GJ 887 d стала второй подтвержденной планетой, находящейся в обитаемой зоне и расположенной примерно в 10 световых годах от Земли, после Proxima Centauri b. Расстояние до системы делает ее одной из наиболее перспективных целей для будущих космических телескопов, способных исследовать атмосферы экзопланет и искать признаки жизни.

Ранее ученые нашли еще одну потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b. Она находится в 146 световых годах от Земли и вращается вокруг звезды, которая несколько холоднее и тусклее Солнца. По оценкам исследователей, радиус планеты всего на 6% превышает земной. Полный оборот вокруг светила HD 137010 b совершает за 355 земных суток.