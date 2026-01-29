Ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету в 146 световых годах от Земли

Фото: NASA/JPL-Caltech/Keith Miller

Международная команда ученых из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружила потенциально пригодную для жизни планету, находящуюся в 146 световых годах от Земли. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Astrophysical Journal.

Уточняется, что ее характеристики, предположительно, совпадают с земными и марсианскими.

"Это первый кандидат в планеты с радиусом и орбитальными характеристиками, сходными с земными, который проходит перед звездой, подобной Солнцу, достаточно яркой для проведения существенных последующих наблюдений", – говорится в исследовании.

Небесное тело обнаружили на основе архивных данных расширенной миссии космического телескопа NASA Kepler (K2), собранных еще в 2017 году. Анализ наблюдений позволил выделить объект, получивший обозначение HD 137010 b.

По оценкам исследователей, радиус планеты всего на 6% превышает земной, а вероятность ее нахождения в зоне обитаемости относительно звезды, вокруг которой она вращается, составляет 50%. Полный оборот вокруг светила HD 137010 b совершает за 355 земных суток.

При этом условия на поверхности, по предварительным расчетам, остаются крайне суровыми. Температура может опускаться ниже минус 70 градусов Цельсия, поскольку звезда, вокруг которой обращается планета, значительно холоднее и тусклее Солнца.

Авторы работы отмечают, что в случае подтверждения статуса экзопланеты HD 137010 b может войти в число наиболее "землеподобных" объектов, расположенных относительно близко к нашей планете, как по физическим параметрам, так и по расстоянию в космических масштабах.

Ранее ученые обнаружили гравитационные волны, которые могут рассказать о Большом взрыве. Исследователи считают, что изучение данных гравитационных волн поможет узнать, что побуждает черные дыры к слиянию, как часто сталкиваются галактики. Предполагается, что их изучение расскажет о процессе формирования Вселенной.