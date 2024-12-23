MNRAS: ученые объяснили ускоренное расширение Вселенной

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Ученые из Университета Кентербери поставили под сомнение общепринятую теорию темной энергии, которая объясняет ускоренное расширение Вселенной. Исследователи предложили альтернативную концепцию, известную как теория временных пейзажей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (MNRAS).

"Наши результаты свидетельствуют о том, показывают, что то, что мы называли темной энергией, – это ошибка в понимании неоднородного распределения массы и энергии во Вселенной", – рассказал ведущий автор исследования, профессор Дэвид Уилтшир.

Согласно предложенной теории, Вселенная расширяется не равномерно, а скорее имеет более "комковатую" структуру. В более пустых областях время идет быстрее, чем в плотных, вроде галактик. По этой причине время в нашей галактике идет медленнее, чем в среднем по Вселенной, отчего создается иллюзия ускоренного расширения.

Исследователи рассчитывают на то, что будущие космические миссии дадут возможность протестировать теорию временных пейзажей, чтобы понять процесс расширения Вселенной.

Ранее международная группа ученых при помощи телескопа Джеймса Уэбба открыла новую экзопланету, особенностью которой является асимметричная атмосфера.

Экзопланета WASP-107b находится в приливном захвате своей звезды. Это означает, что одна сторона планеты всегда обращена к звезде, а другая постоянно находится в тени. Из-за близости к звезде средняя температура на планете составляет 476 градусов Цельсия.

