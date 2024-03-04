Ученые выяснили, что излучение массивных звезд может формировать планетные системы

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Излучение массивных звезд может способствовать формированию планетных систем. К такому выводу пришли ученые CNRS в рамках международной исследовательской группы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Для наблюдения специалисты использовали телескоп Джеймса Уэбба. Они выяснили, что звезды, масса которых в 10 раз больше, чем у Солнца, а яркость в 100 тысяч раз мощнее, оказывают воздействие на формирующиеся рядом планеты через интенсивное ультрафиолетовое излучение.

При этом ученые считают, что такое воздействие может как способствовать формированию планетных систем, так и препятствовать ему. Например, из-за сильного излучения планета, аналогичная Юпитеру, не могла сформироваться в системе d203-506.

Таким образом, у экспертов появились новые перспективы для дальнейших исследований.

Ранее международная коллаборация ученых и исследователей проекта Telescope Array зафиксировала космический луч, который стал вторым по мощности из когда-либо наблюдаемых.

При этом, по словам представителя Университета Юты Джона Мэтьюза, по траектории новой частицы до источника нельзя выявить что-либо с достаточно высоким уровнем энергии для ее воспроизведения.



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