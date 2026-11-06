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06 ноября, 15:33

Происшествия

Суд в Кении приговорил виновного в убийстве 191 человека к 100 годам тюрьмы

В Кении вынесли приговор Полу Маккензи, которого признали виновным в убийстве 191 человека, в том числе 190 детей. Приговор был вынесен судом города Момбасы.

Мужчина признан виновным по делу о деятельности религиозной секты. Кроме того, наказание назначили более чем двум десяткам других обвиняемых.

Речь идет о массовой гибели последователей религиозного движения в лесу Шакахола на юго-востоке Кении. В ходе процесса обвинение опиралось на показания более 120 свидетелей.

Следствие считает, что Маккензи призывал сторонников отказываться от еды, чтобы встретиться с Иисусом Христом, а его сообщники не позволяли людям покинуть поселение. С 2023 года в лесу Шакахола были найдены останки более 400 человек.

При этом прокуратура настаивала на смертной казни для Маккензи. Заместитель генерального прокурора Джами Ямина указывал, что с учетом тяжести совершенных преступлений и числа погибших именно смертная казнь является для Маккензи наиболее подходящим наказанием.

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