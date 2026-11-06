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06 ноября, 15:47

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ТАСС: двух туристов смыло волной в море около Териберки в Заполярье

Двух туристов смыло волной в море около Териберки в Заполярье – СМИ

Фото: vk.ru/my_teriberka

В Мурманской области волна смыла в море двух туристов, фотографировавшихся на берегу пляжа "Драконьи яйца" рядом с Териберкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, молодой человек из Москвы и девушка из Ростовской области делали селфи. Сильная волна накрыла обоих: туриста унесло в море, а его спутницу вода вернула обратно на берег.

Девушка получила множественные травмы, в том числе переломы ребер, и переохлаждение. Ее доставили в больницу. Поиски молодого человека продолжаются.

Ранее на Сахалине спасатели помогли пенсионеру, которого сильным ветром унесло в море. Мужчина ловил рыбу на весельной резиновой лодке в заливе Мордвинова, но не смог самостоятельно вернуться к берегу. Тогда рыбак вызвал на помощь спасателей.

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