ТАСС: двух туристов смыло волной в море около Териберки в Заполярье

Фото: vk.ru/my_teriberka

В Мурманской области волна смыла в море двух туристов, фотографировавшихся на берегу пляжа "Драконьи яйца" рядом с Териберкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, молодой человек из Москвы и девушка из Ростовской области делали селфи. Сильная волна накрыла обоих: туриста унесло в море, а его спутницу вода вернула обратно на берег.

Девушка получила множественные травмы, в том числе переломы ребер, и переохлаждение. Ее доставили в больницу. Поиски молодого человека продолжаются.

Ранее на Сахалине спасатели помогли пенсионеру, которого сильным ветром унесло в море. Мужчина ловил рыбу на весельной резиновой лодке в заливе Мордвинова, но не смог самостоятельно вернуться к берегу. Тогда рыбак вызвал на помощь спасателей.