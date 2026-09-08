На Сахалине спасли 65-летнего пенсионера, которого унесло в море на лодке

Фото: MAX/"МЧС Сахалинской области"

На Сахалине спасли 65-летнего пенсионера, которого сильным ветром унесло в море на резиновой лодке. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по области.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 сентября. Мужчина ловил рыбу на весельной резиновой лодке в заливе Мордвинова у побережья села Лесного, но позднее не смог самостоятельно вернуться к берегу.

Тогда рыбак вызвал на помощь спасателей, которые добрались до места на моторной лодке и подняли пенсионера на борт, отбуксировав судно к берегу. В ведомстве подчеркнули, что мужчина не пострадал.

Ранее в Москве врачи спасли 60-летнего мужчину, который упал с крыши дачного сарая. Пациент поступил в реанимацию городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева после падения с четырехметровой высоты.

У него диагностировали множественные переломы ребер со смещением, тяжелый ушиб легких с острой дыхательной недостаточностью и переломы отростков поясничных позвонков.