Врачи в Москве спасли мужчину после падения с крыши дачного сарая

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В Москве врачи спасли 60-летнего мужчину, который упал с крыши дачного сарая. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Пациент поступил в реанимацию городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева после падения с четырехметровой высоты. У него диагностировали множественные переломы ребер со смещением, тяжелый ушиб легких с острой дыхательной недостаточностью и переломы отростков поясничных позвонков.

Мужчину осмотрела команда травматологов, нейрохирургов и реаниматологов. Ему выполнили компьютерную томографию, затем исключили другие жизнеугрожающие повреждения и начали интенсивную терапию. Состояние удалось стабилизировать.

Позже из-за травмы в левой плевральной полости скопилась жидкость, которая затрудняла дыхание. Хирурги провели дренирование. После вмешательства состояние пациента продолжило улучшаться, признаков воспалительных осложнений не выявили.

Мужчина провел в стационаре чуть больше недели и был выписан в хорошем состоянии. Он поблагодарил врачей за оказанную помощь.

Ранее сотрудники Флебологического центра ГКБ имени Ерамишанцева помогли 57-летнему мужчине с рецидивом варикозной болезни. Пациент жаловался на боли, отеки и тяжесть в ногах. Медики провели малоинвазивное вмешательство с использованием лазерной технологии. Вскоре мужчину выписали из больницы.