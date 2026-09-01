01 сентября, 11:32Общество
Врачи в Москве спасли мужчину после падения с крыши дачного сарая
Фото: MAX/"Московская медицина"
В Москве врачи спасли 60-летнего мужчину, который упал с крыши дачного сарая. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.
Пациент поступил в реанимацию городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева после падения с четырехметровой высоты. У него диагностировали множественные переломы ребер со смещением, тяжелый ушиб легких с острой дыхательной недостаточностью и переломы отростков поясничных позвонков.
Мужчину осмотрела команда травматологов, нейрохирургов и реаниматологов. Ему выполнили компьютерную томографию, затем исключили другие жизнеугрожающие повреждения и начали интенсивную терапию. Состояние удалось стабилизировать.
Позже из-за травмы в левой плевральной полости скопилась жидкость, которая затрудняла дыхание. Хирурги провели дренирование. После вмешательства состояние пациента продолжило улучшаться, признаков воспалительных осложнений не выявили.
Мужчина провел в стационаре чуть больше недели и был выписан в хорошем состоянии. Он поблагодарил врачей за оказанную помощь.
Ранее сотрудники Флебологического центра ГКБ имени Ерамишанцева помогли 57-летнему мужчине с рецидивом варикозной болезни. Пациент жаловался на боли, отеки и тяжесть в ногах. Медики провели малоинвазивное вмешательство с использованием лазерной технологии. Вскоре мужчину выписали из больницы.
Собянин: в Склифе провели первую в России гибридную операцию при аневризме мозга