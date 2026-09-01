Россияне с 1 сентября могут получить налоговый вычет по страховым договорам

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Россияне с 1 сентября могут оформить налоговый вычет по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Это позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов. Соответствующий закон вступил в силу, передает РИА Новости.

Вычет на долгосрочные сбережения граждан уже действует для инвестиций на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и взносов по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Теперь в эту категорию включены и страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни.

Общий лимит вычета по всем видам сбережений составляет не более 400 тысяч рублей в год. Для родителей, которые делают взносы в пользу детей до 18 лет (до 24 лет при очном обучении), лимит повышен до 500 тысяч рублей.

Размер вычета для каждого налогоплательщика зависит от суммы уплаченных взносов и ставки НДФЛ, по которой облагаются его доходы.

Для оформления налогового вычета необходимо выполнение ряда условий. Страховой договор должен быть подписан с 1 января 2025 года и действовать не менее 10 лет с момента заключения до первой выплаты.

Кроме того, он должен быть заключен на имя гражданина или на имя его близких родственников. В течение всего срока действия документа налогоплательщик должен быть выгодоприобретателем максимум по трем таким договорам.

Ранее в Общественной палате предложили продлить прием заявок на получение семейной выплаты. Там считают, что многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться, положена ли им выплата. Предлагалось сдвинуть дедлайн до декабря или 1 января, чтобы охватить больше граждан.

