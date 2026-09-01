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01 сентября, 10:22

Политика

Володин призвал скорректировать правила учета домашних животных

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Кабмину следует скорректировать постановление, устанавливающее правила учета домашних животных. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, при принятии подобных решений необходимо учитывать интересы жителей, ведущих личные подсобные хозяйства, и заранее обсуждать инициативы с сельскими жителями, депутатами и экспертами.

"Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения", – сказал Володин.

Он также отметил, что Минсельхозу и Минэкономразвития следовало оценить возможные последствия новых требований и не допускать решений, которые создают дополнительные проблемы для граждан.

С 1 сентября в России вступили в силу обновленные правила перевозки багажа и животных в такси и общественном транспорте. Таксопарки смогут сами устанавливать требования к ручной клади, крупногабаритный багаж разрешено перевозить в салоне по согласованию с водителем, а для животных обязательны контейнеры с глухим дном, закрывание и доступ воздуха.

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