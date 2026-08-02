Новые правила провоза багажа и животных в такси вступят в силу в сентябре

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С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать обновленные правила перевозки багажа и животных в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, включая такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ Минтранса РФ.

Документ, в частности, уточняет нормы провоза ручной клади. Теперь таксопарки смогут самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. При этом она не должна загрязнять или повреждать имущество, а также ограничивать обзор водителю.

Еще одно нововведение касается перевозки крупногабаритного багажа. Если вещи не помещаются в багажник, их можно перевозить в салоне такси – но только по согласованию с водителем и при условии, что это не создает помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров. Кресла-коляски для инвалидов перевозятся бесплатно.

Правила также детализируют провоз животных. В легковом такси допускается перевозка собак в намордниках, при наличии поводков и подстилок. Мелких домашних животных и птиц можно перевозить только в контейнере с глухим дном. Перевозчик вправе устанавливать дополнительные требования, не противоречащие законодательству.

Уточнены и требования к контейнерам для животных в общественном транспорте и такси. Помимо глухого дна, теперь обязательно закрывание контейнера и обеспечение доступа воздуха. Габариты контейнера не должны превышать 120 сантиметров по длине, ширине и высоте (перевозчик может увеличить этот показатель). Дно должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом, просыпание которого исключено. Клетку для птиц необходимо накрывать светонепроницаемой тканью. Собаки-поводыри перевозятся отдельно.

Запрещается провозить в составе ручной клади и багажа зловонные, опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, едкие, коррозирующие, ядовитые) вещества, радиоактивные материалы, а также вещи, загрязняющие транспорт или одежду пассажиров. Если раньше оружие нельзя было перевозить без чехлов и упаковки, то теперь его провоз допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.

С 1 сентября в России также начнут действовать обновленные правила режима труда и отдыха водителей. Так, продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. При этом допускается суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью увеличения этого периода до трех месяцев.

Кроме того, Минтранс утвердил поправки в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. С 1 сентября при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В свою очередь, перевозчик обязан предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава.