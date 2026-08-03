Похищенный 20 лет назад Lexus вернули владельцу в Иркутске

Фото: 38.мвд.рф

Житель России получил обратно автомобиль Lexus, который был похищен у него более 20 лет назад, сообщает aif.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Кроссовер американской сборки пропал в Московской области в 2005 году. Владелец пользовался машиной меньше года.

Автомобиль удалось найти благодаря совместной работе сотрудников МВД, в том числе из отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Приангарью, а также НЦБ Интерпола Японии.

Как рассказали в ведомстве, при постановке авто на учет инспектор Госавтоинспекции заметил, что номера агрегатов имеют признаки незаконного изменения. Он направил машину на экспертизу. Криминалисты подтвердили: планка с номером была вварена в кузов.

Специалисты установили заводскую информацию, которая позволила выяснить, что автомобиль находится в розыске, и найти его законного владельца. Он приехал за найденной машиной в Иркутск.

Ранее на востоке Москвы задержали подозреваемого в краже иномарки. На видео с камер видно, как он подошел к машине, открыл двери и уехал с места преступления. Было установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что водительская дверь не была заперта.

