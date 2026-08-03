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03 августа, 15:45

Происшествия

В Марий Эл у пьяного водителя забрали мопед с надписью "Спаси и сохрани от гаишников"

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Марий Эл"

В Марий Эл суд конфисковал мопед у 38-летнего жителя Козьмодемьянска, повторно севшего за руль в нетрезвом виде. На транспортном средстве была надпись "Спаси и сохрани от гаишников", сообщила прокуратура республики.

Как установило следствие, в мае мужчину остановили инспекторы ДПС. Выяснилось, что он управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения, при этом уже был лишен прав. В ноябре 2025 года его привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ "Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Мужчине назначили 160 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Мопед конфисковали в доход государства.

Ранее в Кузбассе вынесли приговор мужчине, который устроил пожар в квартире соседки. Во время конфликта он пробил молотком сквозное отверстие в стене, затем поднес к образовавшейся дыре аэрозольный баллон с пропан-изобутановой смесью и воспламенил его с помощью зажигалки.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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