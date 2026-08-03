Участников группы Massive Attack задержали в Сингапуре из-за пропалестинских лозунгов

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Участников британской группы Massive Attack после концерта задержала полиция Сингапура из-за пропалестинских лозунгов, которые скандировали зрители. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию музыкантов в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам артистов, их допросили, провели обыск в гостиничном номере и временно изъяли паспорта. В группе заявили, что лозунги в поддержку Палестины были спонтанной инициативой поклонников. Музыканты поблагодарили зрителей и выразили недоумение в связи с задержанием.

Также известно, что в прошлом фронтмен Massive Attack Роберт Дель Ная принимал участие в массовой акции в центре Лондона против запрета деятельности пропалестинской организации Palestine Action. Участников впоследствии задержала полиция.

Ранее суд в Великобритании признал двух пропалестинских активистов виновными в повреждении картины Пабло Пикассо "Мать и дитя" в Национальной галерее Лондона. В 2024 году они наклеили на защитное стекло фото матери и ребенка и вылили на пол красную краску. Судья освободил их под залог до вынесения приговора, следующее заседание пройдет в сентябре.