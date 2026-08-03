Москвичи выбрали победителей фотоконкурса "Район глазами жителя"

Фото: Залина Бойкова

В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосований за победителей общегородского фотоконкурса "Район глазами жителя". В нем приняли участие более полумиллиона москвичей.

Конкурс впервые прошел в рамках программы мэра Москвы "Мой район". Профессиональные фотографы и любители прислали более 800 работ в пяти номинациях. Экспертное жюри отобрало 40 самых ярких кадров для народного голосования, после чего пользователи выбрали по четыре победителя в каждой категории.

В номинации "Московский дворик" лидерами стали фотографии Ольги Токаревой, Елены Кащенко, Александра Грешневикова и Марины Шаминой. Авторы показали уютные уголки столицы: арку, увитую плющом, заснеженную площадку у дома, вечернюю панораму района и спокойную гладь пруда.

В категории "День из жизни" победили работы Дарьи Лопухиной, Алексея Доронина, Залины Бойковой и Алины Локтионовой. На снимках запечатлены городские будни: движение транспорта, речные суда, поток автомобилей и атмосфера летнего дня у фонтана.

В номинации "Гордость района" больше всего голосов получили фотографии Галины Никольской, Юлии Смирновой, Алексея Полякова и Натальи Зверевой. На кадрах представлены архитектурные символы столицы: усадьба Алтуфьево, Северный Речной вокзал, скульптура "Рабочий и колхозница" и храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцево.

Победителями в номинации "Природа района" стали Екатерина Рубцова, Елена Обабкова, Тимофей Черепанов и Дана Кудрявцева. Их фотографии посвящены зеленым территориям Москвы, осенним пейзажам, Москве-реке и пруду с кувшинками.

В категории "Питомцы в Москве" москвичи отметили работы Надежды Сафроновой, Александры Клещевой, Юлии Смирновой и Елены Могильной. Главными героями снимков стали домашние животные: золотистые ретриверы, прогулки с кошками и необычные городские истории с питомцами. Работы победителей покажут на фотовыставке "Район глазами жителя", которая откроется в октябре в парке "Усадьба Воронцово".

Ранее на платформе "Активный гражданин – детям" стартовал опрос, в котором юные москвичи выберут имена для шести черных лебедей, поселившихся на Четвертом Каменском пруду ВДНХ. Для каждой птицы предложено по четыре варианта. Перед голосованием участники могут узнать интересные факты о лебедях. За участие дети от 6 до 13 лет получат баллы программы "Миллион призов", которые можно обменять на товары или направить на помощь животным.