К 12-летию "Активного гражданина" участники проекта рассказали о любимых темах голосований

Фото: "Активный гражданин"

Москвичи рассказали о любимых темах опросов в "Активном гражданине". Больше всего им нравится выбирать программы благоустройства парков, дворов и спортплощадок, а еще имена животных в столичном зоопарке и "Москвариуме" на ВДНХ, названия улиц, станций метро и других объектов. Таковы результаты голосования, приуроченного к 12-летию проекта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За все время в "Активном гражданине" горожане высказали 357 миллионов мнений по разным вопросам – от культурного наследия, транспорта и медицины до образования и сезонных мероприятий. Ежегодно в проекте проходит около 600 опросов. Каждый месяц в жизнь воплощаются десятки решений жителей", – отметила Сергунина.

Участники недавнего голосования также назвали любимые рубрики на страницах "Активного гражданина" в социальных сетях, самые запоминающиеся темы викторин и нововведения в проекте.

Выбор "активных граждан"

Сегодня "Активный гражданин" объединяет более семи миллионов человек. Всего в нем проведено свыше 7,7 тысячи опросов. Например, в 2021 году москвичи одобрили концепцию развития парка "Яуза" вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы. Здесь появились новые пешеходные дорожки и детские площадки, были обустроены беседки для отдыха и экотропа, создано пространство для проведения мероприятий.

В 2025-м "активные граждане" дали названия Гагаринскому мосту через Москву-реку рядом с Национальным космическим центром и "Царской набережной" в музее-заповеднике "Коломенское".

Помимо этого, горожане выбрали лайку Мосика талисманом проекта "Питомцы в Москве" – в его рамках в разных районах открыты десятки современных площадок для прогулок с собаками.

Жители столицы регулярно решают, какие имена получат животные из Московского зоопарка. В их числе – любимица москвичей и туристов панда Катюша, детеныш краснокнижной бурой гиены Акела, птенец папуанского калао Птах и пернатые малыши журавля-красавки Иркут и Чуя.

Недавно по итогам общегородского опроса были определены лучшие рассказы конкурса "Москва. Традиции. Люди". Их посвятили выдающимся жителям и архитектуре районов столицы.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее на сайте и в приложении проекта "Активный гражданин" открылось голосование за архитектурную концепцию многофункционального жилого комплекса на юге столицы. Архитектурные бюро подготовили три варианта. Каждый из них предполагает создание открытого общественного пространства.