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30 июля, 11:56

Происшествия

Фигуранта дела об убийстве основателя батальона "Арбат" осудили на 22 года

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Вараж Манукян включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Второй Западный окружной военный суд приговорил Ваража Манукяна (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 22 годам лишения свободы за соучастие в теракте в Москве, при котором погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Первые 6 лет Манукян проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей и постановил взыскать 6,77 миллиона рублей в счет компенсации вреда потерпевшим.

Суд также конфисковал автомобиль Манукяна, который, как установило следствие, использовался для перевозки взрывного устройства. Приговор в законную силу пока не вступил.

Между тем защита подсудимого выразила намерение обжаловать решение суда. Адвокат Манукяна Диана Саакян сообщила ТАСС, что подаст апелляционную жалобу. По ее словам, в ходе процесса подсудимый настаивал на своей невиновности и просил его оправдать.

Взрыв в холле жилого комплекса "Алые Паруса" на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля 2025 года. В результате погибли Армен Саркисян и Паруйр Матевосян, еще 2 человека получили тяжкий вред здоровью.

По данным СК, теракт спланировали сотрудники СБУ и ГУР Украины не позднее марта 2024 года. Саркисян был выбран в качестве цели, после чего для подготовки и совершения преступления сформировали организованную группу.

Следствие установило, что участники изучали маршруты передвижения Саркисяна и систему его охраны. Манукян обеспечил перевозку и передачу самодельного взрывного устройства, изготовленного на основе мины МОН-50. В день теракта один из участников сообщил о приближении цели, после чего взрывное устройство привели в действие дистанционно.

Другие предполагаемые соучастники находятся в розыске. Матевосян, по данным следствия, также проходивший по делу, погиб в результате взрыва.

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