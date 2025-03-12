РИА Новости: устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" купил разрешение на проживание в РФ

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Устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, вероятно, приобрел разрешение на проживание в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России", – сообщил источник агентства.

Взрыв в столичном ЖК "Алые паруса" произошел 3 февраля. В результате инцидента погибли два человека, в том числе глава Федерации бокса ДНР, основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян. Оперативники назвали покушение на главу Федерации бокса ДНР заказным и спланированным.

По предварительной информации, взрыв произошел в одном из лифтов. Однако очевидцы предположили, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. По версии следствия, взрывчатка была заложена утром 3 февраля.

Подрыв мог совершить террорист-смертник, указали в силовых структурах. Его личность устанавливается. Также отрабатываются мотивы убийства Саркисяна, в том числе личная месть. Оперативники уже установили личность предполагаемого пособника убийства и объявили его в розыск.