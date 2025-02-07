Главу Федерации бокса ДНР Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Главу Федерации бокса ДНР и основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна похоронили на московском Троекуровском кладбище, передает ТАСС.

Церемония прошла в закрытом режиме по просьбе его родственников. Попрощаться с ним пришли несколько сотен человек, в том числе родные, друзья и сослуживцы.

Накануне состоялось прощание с Саркисяном. Присутствующий тогда на мероприятии командир батальона "Арбат" Айк Гаспарян напомнил, что его сослуживец делал многое для страны, в частности поддерживал детские социальные центры в Горловке и защищал российские границы.

Саркисян и еще один человек погибли в результате взрыва в столичном ЖК "Алые паруса" 3 февраля. Оперативники назвали покушение на главу Федерации бокса ДНР заказным и спланированным.

По предварительной информации, взрыв произошел в одном из лифтов. Однако очевидец предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. Взрывчатка была заложена, как считают правоохранители, утром 3 февраля.

Подрыв мог совершить террорист-смертник, указали в силовых структурах. Его личность устанавливается. Также отрабатываются мотивы убийства Саркисяна, в том числе личная месть.

Оперативники уже установили личность предполагаемого пособника убийства и объявили его в розыск.

