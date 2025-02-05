ТАСС: правоохранители установили возможного пособника убийства главы Федерации бокса ДНР

Фото: Москва 24

Оперативники установили предполагаемого пособника убийства главы Федерации бокса ДНР, основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Возможный соучастник преступления уже объявлен в розыск, уточнил собеседник агентства. Других деталей в правоохранительных органах не привели, но добавили, что следственные действия продолжаются.

Саркисян и еще один человек погибли в результате взрыва в столичном ЖК "Алые паруса" 3 февраля. Оперативники назвали покушение на главу Федерации бокса ДНР заказным и спланированным.

По предварительной информации, взрыв произошел в одном из лифтов. Однако очевидец предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. Взрывчатка была заложена, как считают правоохранители, утром 3 февраля.

Подрыв мог совершить террорист-смертник, указали в силовых структурах. Его личность устанавливается. Также отрабатываются мотивы убийства Саркисяна, в том числе личная месть.

Прощание с главой Федерации бокса ДНР пройдет 6 февраля, а похороны – 7 февраля.