ТАСС: правоохранители установили возможного пособника убийства главы Федерации бокса ДНР

05 февраля, 17:03Происшествия
Фото: Москва 24
Оперативники установили предполагаемого пособника убийства главы Федерации бокса ДНР, основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Возможный соучастник преступления уже объявлен в розыск, уточнил собеседник агентства. Других деталей в правоохранительных органах не привели, но добавили, что следственные действия продолжаются.
Саркисян и еще один человек погибли в результате взрыва в столичном ЖК "Алые паруса" 3 февраля. Оперативники назвали покушение на главу Федерации бокса ДНР заказным и спланированным.
По предварительной информации, взрыв произошел в одном из лифтов. Однако очевидец предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. Взрывчатка была заложена, как считают правоохранители, утром 3 февраля.
Подрыв мог совершить террорист-смертник, указали в силовых структурах. Его личность устанавливается. Также отрабатываются мотивы убийства Саркисяна, в том числе личная месть.
Прощание с главой Федерации бокса ДНР пройдет 6 февраля, а похороны – 7 февраля.
Следователи заявили, что перед покушением за Саркисяном могла вестись слежка