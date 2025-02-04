Главу Федерации бокса ДНР Саркисяна похоронят в Москве 7 февраля

Фото: rusboxing.ru

Похороны погибшего в Москве главы Федерации бокса ДНР, основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна состоятся 7 февраля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщается в телеграм-канале корпуса.

Прощание пройдет 6 февраля с 16:00 до 21:00 по московскому времени. Похороны начнутся 7 февраля в 10:00, уточнили в "Арбате".

Саркисян и еще один человек погибли в результате взрыва в столичном ЖК "Алые паруса" 3 февраля. Оперативники назвали покушение на главу Федерации бокса ДНР заказным и спланированным.

По предварительной информации, взрыв произошел в одном из лифтов. Однако очевидец предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. Заложена взрывчатка, считают правоохранители, была утром 3 февраля.

Подрыв мог совершить террорист-смертник, указали в силовых структурах. Его личность устанавливается. Также отрабатываются мотивы убийства Саркисяна, в том числе личная месть.