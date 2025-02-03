ТАСС: взрывное устройство в "Алых парусах" было заложено утром 3 февраля

03 февраля, 13:17Происшествия
Фото: Москва 24
Взрывное устройство в ЖК "Алые паруса" было заложено утром 3 февраля, утверждает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
"В настоящее время с места изъяты элементы СВУ. Вместе с тем саперы продолжают работать на месте происшествия", – добавил источник.
Также полиция устанавливает причастных к инциденту и их действия по установке взрывного устройства.
Инцидент произошел утром 3 февраля в столичном районе Щукино. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок.
Взрыв унес жизнь одного человека, еще четыре пострадали. В частности, глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Он находится в коме в реанимации. Врачи готовятся ампутировать ему ногу, уточняли СМИ.
В оперативных службах покушение на Саркисяна назвали заказным и тщательно спланированным. Следователи устанавливают заказчиков преступления.
Сам взрыв, по предварительным данным, произошел в одном из лифтов. Очевидец предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле.
Пронести его в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, уточняли представители правоохранительных органов.
Следственный комитет РФ возбудил дело по двум статьям после взрыва: о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
Один человек погиб в результате взрыва в жилом комплексе "Алые Паруса"