ТАСС: взрывное устройство в "Алых парусах" было заложено утром 3 февраля

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Взрывное устройство в ЖК "Алые паруса" было заложено утром 3 февраля, утверждает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

"В настоящее время с места изъяты элементы СВУ. Вместе с тем саперы продолжают работать на месте происшествия", – добавил источник.

Также полиция устанавливает причастных к инциденту и их действия по установке взрывного устройства.

Инцидент произошел утром 3 февраля в столичном районе Щукино. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок.

Взрыв унес жизнь одного человека, еще четыре пострадали. В частности, глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Он находится в коме в реанимации. Врачи готовятся ампутировать ему ногу, уточняли СМИ.

В оперативных службах покушение на Саркисяна назвали заказным и тщательно спланированным. Следователи устанавливают заказчиков преступления.

Сам взрыв, по предварительным данным, произошел в одном из лифтов. Очевидец предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле.

Пронести его в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, уточняли представители правоохранительных органов.

Следственный комитет РФ возбудил дело по двум статьям после взрыва: о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.