Депздрав Москвы оценил состояние 4 пострадавших в ЖК "Алые паруса" как тяжелое

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Состояние четырех пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" оценивается как тяжелое, пишет РИА Новости, ссылаясь на столичный Депздрав.

Все они госпитализированы в многопрофильные стационары, где им проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Вместе с тем на месте происшествия продолжают работать бригады центра экстренной медицинской помощи и несколько машин скорой.

Ведомство также подтвердило гибель одного человека в результате ЧП.

Инцидент произошел на первом этаже жилого комплекса, расположенного на Авиационной улице в столичном районе Щукино, 3 февраля. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок, однако пожара не последовало. При взрыве погиб один человек, еще четыре пострадали.

К настоящему моменту установлено, что несущие конструкции дома в ЖК не были повреждены. Это означает, что на месте происшествия не должно произойти обрушений.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной стал взрыв неустановленного устройства в лифте. Причем, как выяснило следствие, его целью стало покушение на убийство.