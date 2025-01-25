Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Казахстане

Фото: телеграм-канал 112 KZ

В результате взрыва на нефтебазе в городе Жезказган пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

Как рассказали в ведомстве, сперва на нефтебазе загорелись три спецмашины, а после, до прибытия пожарных, произошел взрыв газа с последующим обрушением ангара.

Приехавшие на место пожарные потушили возгорание, площадь которого составила 100 квадратных метров. Им также удалось защитить резервуары с топливом от перехода на них огня. Причина воспламенения нефтебазы выясняется.

"В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы", – уточнили в ведомстве.

Ранее на севере Нигерии погибли более 60 человек из-за взрыва перевернувшейся автоцистерны с топливом. Она перевернулась на перекрестке после того, как водитель не справился с управлением, утверждали местные издания.

Взрыв случился, когда топливо начало вытекать на дорогу, а люди пытались его собрать. Возникший огонь охватил машины, мотоциклы и магазины, расположенные неподалеку от места ЧП.

