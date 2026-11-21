Фото: телеграм-канал "Авиаторщина"

Аэродромный тягач задел капот двигателя самолета авиакомпании Red Wings при буксировке в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По данным компании, это произошло в условиях переохлажденного дождя.

Воздушное судно готовилось к вылету из Екатеринбурга в Оренбург рейсом WZ-901. Теперь пассажиров отправят на резервном самолете. Его уже готовят к вылету.

В Red Wings подчеркнули, что безопасность является абсолютным приоритетом авиакомпании.

Ранее в аэропорту Антальи самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара. В результате пострадал один пассажир, а всего с борта эвакуировали 267 пассажиров. Состояние пострадавшего оценивается как нормальное.

