Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут претендовать на пост главы государства от Республиканской партии в 2028 году. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Безусловно, Джей Ди и Марко тоже здесь. Они делают фантастическую работу и очень популярны", – сказал он, отвечая на вопрос о потенциальных кандидатах.

Трамп добавил, что в партии есть и другие люди, способные, по его мнению, "быть очень хорошими".

В том же интервью президент США прокомментировал хакерскую атаку на Федеральное бюро расследований (ФБР). Кто мог взломать системы бюро, ему пока неизвестно.

"Мы только что узнали об этом, и это нехорошо, мне это не нравится", – сказал Трамп.

По данным CNN, ФБР расследует взлом своего Национального центра информации о преступлениях (NCIC). Эту базу правоохранители по всей стране используют для проверок и обмена сведениями о выданных ордерах. Согласно информации СМИ, хакеры проникли в системы бюро уже второй раз за несколько месяцев.

Еще одной темой разговора стал потолок государственного долга. Трамп считает, что без решения этого вопроса США ждет банкротство. При этом он добавил, что такого раньше "никогда не происходило". Президент также высказал мнение, что у страны "не должно быть этого ограничения".

По данным министерства финансов США, на 26 октября госдолг достиг рекордных 40,52 триллиона долларов при действующем потолке в 41,1 триллиона долларов. Центр двухпартийной политики оценивает, что лимит может быть достигнут уже в феврале или марте 2027 года.

Ранее СМИ сообщали, что Вэнс пока не определился с намерением баллотироваться на пост президента США в 2028 году. По словам источников портала, он продолжает обсуждать такую возможность с родственниками, в том числе с супругой Ушей. Окончательное решение вряд ли будет принято до конца 2026 года, а публично о своих планах американский политик может объявить лишь весной 2027-го.