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13 ноября, 03:46

Политика

Трамп назвал Обаму сильно переоцененным политиком

Фото: Getty Images/Pool/Kevin Dietsch

Дональд Трамп заявил, что не считает Барака Обаму успешным президентом США. По мнению действующего главы Белого дома, 44-й президент США не заслуживает той высокой оценки, которую ему дают, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможном противостоянии с Обамой на президентских выборах, Трамп заявил, что рассчитывает на легкую победу. Он также назвал бывшего президента "сильно переоцененным" политиком.

Действующий президент США пояснил, что считает Обаму лидером, который разобщал американское общество. Себя же он охарактеризовал как политика, объединяющего людей благодаря экономическим успехам страны.

Ранее Трамп опубликовал собственный рейтинг американских президентов за всю историю США. Он разделил глав государства на шесть категорий: "Величайшие", "Великие", "Почти великие", "Средние", "Ниже среднего" и "Неудачники". В первую группу американский лидер включил только себя, а Обаму поместил в самую нижнюю категорию.

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