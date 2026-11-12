Норвегия пригрозила высылать российских и белорусских спортсменов

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Власти Норвегии намерены высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов, а также сопровождающий их персонал, если они будут приезжать в страну для участия в соревнованиях. Соответствующее решение анонсировало правительство Норвегии в официальном пресс-релизе.

Министерство юстиции и общественной безопасности поручит Управлению по делам иммиграции и полиции обеспечить исполнение новых требований. Изменения должны вступить в силу в ближайшее время.

"Министерство юстиции и общественной безопасности поручит Управлению по делам иммиграции и Управлению полиции высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал", – говорится в сообцении.

Ранее Финляндия ввела дополнительные ограничения на въезд для граждан России, в том числе профессиональных спортсменов. Новые правила касаются россиян, которые планируют приезжать в страну для выполнения краткосрочной работы по визе.