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12 ноября, 21:05

Технологии

Пользователи сообщили о сбоях в работе Steam и Microsoft

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи сервиса для геймеров Steam в России пожаловались на общий сбой в его работе. Об этом свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Согласно сервису, на 20:40 по московскому времени количество жалоб за час превысило 415.

Чаще всего на проблемы указывали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Воронежской, Ленинградской областей и из Республики Татарстан.

Помимо этого, трудности наблюдаются в работе сервисов технологической компании Microsoft. Сбои затронули Outlook, Microsoft 365 и Copilot.

Жалобы преимущественно поступают из США – почти 13 тысяч сообщений о проблемах в работе Outlook, почти 5 тысяч – о сбоях Microsoft 365. Также сообщения поступают из Канады, Великобритании, Германии, Испании и других стран.

Ранее проблемы отмечались в работе нейросети DeepSeek. Количество жалоб достигало 1,9 тысячи. Люди указывали на неполадки в работе сервера, а также на долгое ожидание ответов в чате. Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской и Московской областей.

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