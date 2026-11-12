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12 ноября, 20:14

Происшествия

Вертолет ВВС Турции потерпел крушение в провинции Малатья

Фото: x.com/Hakimiyet Haber

Вертолет ВВС Турции S-70 потерпел крушение в провинции Малатья. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

После случившегося была организована поисково-спасательная операция. Специалисты уже нашли обломки воздушного судна.

В ведомстве уточнили, что вертолет рухнул по неустановленной причине в районе Ешилъюрт.

"В результате крушения вертолета погибли четверо наших военных", – приводит госагентство Anadolu заявление министерства.

Ранее вертолет потерпел крушение в воде недалеко от пляжа Никсон у Майами. В результате инцидента два человека получили травмы. Еще один, предположительно, погиб. Пострадавших доставили в местную больницу.

До этого два туристических вертолета столкнулись в районе Солукхумбу на востоке Непала. Авария произошла во время посадки рядом с отелем Edelweiss Pheriche. Воздушные суда заходили на одну и ту же площадку, столкнулись и упали.

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