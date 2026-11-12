12 ноября, 20:14Происшествия
Вертолет ВВС Турции потерпел крушение в провинции Малатья
Фото: x.com/Hakimiyet Haber
Вертолет ВВС Турции S-70 потерпел крушение в провинции Малатья. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.
После случившегося была организована поисково-спасательная операция. Специалисты уже нашли обломки воздушного судна.
В ведомстве уточнили, что вертолет рухнул по неустановленной причине в районе Ешилъюрт.
"В результате крушения вертолета погибли четверо наших военных", – приводит госагентство Anadolu заявление министерства.
Ранее вертолет потерпел крушение в воде недалеко от пляжа Никсон у Майами. В результате инцидента два человека получили травмы. Еще один, предположительно, погиб. Пострадавших доставили в местную больницу.
До этого два туристических вертолета столкнулись в районе Солукхумбу на востоке Непала. Авария произошла во время посадки рядом с отелем Edelweiss Pheriche. Воздушные суда заходили на одну и ту же площадку, столкнулись и упали.