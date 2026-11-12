Уиткофф и Кушнер покинули Москву

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели из Москвы после переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорт их проводил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Самолет Уиткоффа и Кушнера Boeing C-40 Clipper отправился из аэропорта Внуково в 18:15 по московскому времени.

Владимир Путин встретился с американскими переговорщиками в Кремле 12 ноября. В ходе беседы, которая длилась около 2,5 часа, Уиткофф назвал подготовку обмена пленными между Киевом и Москвой сигналом прогресса и охарактеризовал переговоры как конструктивные. Он также отметил слаженную работу делегаций двух стран на состоявшихся накануне трехсторонних переговорах.

Российский президент, в свою очередь, предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он подчеркнул, что российская сторона контролирует город и готова обеспечить безопасность операции.

При этом Путин напомнил о неприемлемости для России присутствия иностранных войск на украинской территории.