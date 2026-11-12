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12 ноября, 17:39

Транспорт

В Москве по итогам рейдов 154 электровелосипеда курьеров отправили на спецстоянку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники МАДИ, Госавтоинспекции, "МосТрансПроекта" и работники "Московского паркинга" с 29 апреля провели 54 рейда, в ходе которых проверили курьеров на электровелосипедах. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

За это время 154 единицы транспорта были отправлены на спецстоянку. Кроме того, составлено более 180 административных материалов. Чаще всего доставщиков ловили за тремя видами нарушений:

  • превышение разрешенной скорости 25 километров в час;
  • отсутствие учетной записи и открытой рабочей смены;
  • использование электровелосипеда без идентификационных номеров.

За нарушения сервису доставки грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей, а самому курьеру – от 3 до 5 тысяч рублей. Если на специальном стенде зафиксировано превышение скорости, транспорт попадет на спецстоянку.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, рейды в столице проходят регулярно. Проверка документов и измерение скорости позволяют оперативно находить нарушителей и повышать безопасность на дорогах.

Ранее Минтранс России разработал проект поправок в ПДД, согласно которым, курьерам на электровелосипедах могут запретить выезжать на тротуары. Причиной стали регулярные жалобы россиян. При столкновении такого транспорта с пешеходом человек может получить серьезные травмы.

Новые требования Минтранса к курьерам вызвали беспокойство служб доставок

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