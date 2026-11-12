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12 ноября, 17:15

Наука

В МГУ научились выявлять муковисцидоз по выдоху

Фото: Илья Грехов

Ученые МГУ совместно с медиками разработали новый метод диагностики муковисцидоза по конденсату выдыхаемого аэрозоля. Об этом сообщила пресс-служба университета со ссылкой на одного из авторов исследования, старшего научного сотрудника кафедры энзимологии химического факультета Егора Андреева.

Метод позволяет выявлять тяжелое наследственное заболевание, поражающее прежде всего органы дыхания, поджелудочную железу и желудочно-кишечный тракт. В исследовании участвовали сотрудники химического факультета МГУ, РНИМУ имени Н. И. Пирогова и Института пульмонологии ФМБА. Специалисты обнаружили, что проводимость конденсата выдыхаемого аэрозоля у здоровых людей и пациентов с муковисцидозом различается.

"Мы посмотрели проводимость конденсата и выявили обратную зависимость. У контрольной (здоровой) группы проводимость повышенная, а у больных муковисцидозом – пониженная", – рассказал Андреев.

Сейчас основным способом диагностики заболевания считается потовый тест. Во время исследования собирают пот пациента и измеряют его проводимость. У людей с муковисцидозом этот показатель выше, чем у здоровых. Однако сбор образцов у младенцев может быть затруднен.

Сравнение проводимости пота и конденсата показало, что эти показатели практически всегда взаимозаменяемы. При этом новый метод может помочь выявить заболевание в тех редких случаях, когда из-за особенностей мутации потовый тест не позволяет поставить диагноз.

Андреев подчеркнул, что в ближайшее время не планируется заменять потовый тест на тест конденсата. По его словам, скорее речь идет о "двумерном" тесте, по двум параметрам, потому что новый метод при тестировании взрослых показывает иногда ложный положительный результат у заядлых курильщиков.

Сейчас исследователи готовятся к расширенным испытаниям и совершенствованию методики перед ее возможным внедрением в повседневную медицинскую практику.

Муковисцидоз – одно из наиболее распространенных наследственных заболеваний. В России его диагностируют примерно у одного из 10 тысяч новорожденных. Средняя продолжительность жизни пациентов в стране составляет около 25 лет.

Ранее сообщалось, что в России планируют зарегистрировать тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера. Согласно прогнозам, процедура регистрации может завершиться уже в конце текущего года. Кроме того, в 2026 году ожидается регистрация и появление на российском рынке лекарства для лечения легочной артериальной гипертензии.

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